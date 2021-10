Il volantino Trony non finisce mai di stupire, per iniziare nel miglior modo possibile il mese di Ottobre, l’azienda ha deciso di rendere disponibile una nuova campagna promozionale veramente interessante, condita con prezzi sempre più bassi ed economici.

La soluzione descritta nel nostro articolo, lo ricordiamo, risulta essere perfettamente fruibile in ogni singolo negozio sul territorio nazionale, senza distinzione o limitazione territoriale di alcun tipo. I prezzi sono stati attivati su prodotti con garanzia legale della durata di 24 mesi, distribuiti nella variante no brand, per quanto riguarda la telefonia mobile.

Ricevete gratis i migliori codici sconto Amazon, sono elencati gratis direttamente sul nostro canale Telegram.

Trony: la nuova campagna promozionale è assurda

Trony stringe i prezzi di vendita della maggior parte dei prodotti racchiusi nel proprio catalogo aziendale, arrivano infatti importanti sconti sui modelli da meno di 450 euro. In particolare risultano essere acquistabili i vari Xiaomi Redmi 9C, Samsung Galaxy A22, Oppo A54, Oppo A94, Oppo a74, Realme GT master edition, Realme R8 Pro, Oppo A15, Vivo Y72, Vivo V21, Motorola Edge 20 Lite, Wiko Y62 Plus o anche Nokia C20.

Naturalmente le possibilità d’acquisto garantite dalla corrente campagna promozionale non si limita solo ai suddetti modelli, ma si estendono anche verso altre categorie merceologiche o fasce di prezzo. Nel caso in cui si voglia godere di una visione d’insieme di ciò che il volantino Trony ha riservato in questi giorni, è consigliata l’apertura del sito ufficiale, sul quale sarà possibile sfogliare le singole pagine, godendo di un risparmio a tratti invidiabile.