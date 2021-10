Quanto pagheresti per il telefono più costoso del mondo? In questa classifica analizzeremo i prezzi dei telefoni piu’ costosi al mondo. Alcuni possono arrivare a costare anche milioni di euro.

Nonostante questo, le vendite in questo mercato molto di “nicchia” (considerando che quasi nessuno sarebbe disposto a pagare piu’ di 20 milioni di euro per il proprio smartphone) sono aumentate di recente, quindi non e’ corretto definirlo collezionismo.

Di seguito verranno elencati gli ultimi telefoni piu’ costosi al mondo e le loro caratteristiche:

Stuart Hughes iPhone 4s Elite Gold

L’iPhone di Stuarts Hughes vale l’incredibile cifra di 9,4 milioni di dollari. Essere il secondo telefono più costoso al mondo ha molte aspettative.

Il telefono fatto a mano è rivestito con cinquecento diamanti da cento carati e il pannello posteriore e il logo sono realizzati in oro 24 carati.

Il logo contiene cinquantatré diamanti e il pulsante home è realizzato con un diamante a taglio singolo da 8,6 carati.

Se dovessi perdere o smarrire il diamante a taglio singolo da 8,6 carati, sarai felice di sapere che il tuo investimento di 9,4 milioni di dollari ti garantisce un diamante a taglio singolo da 7,6 carati aggiuntivo, come scorta.

Per finire, il telefono arriva in una scatola unica. È realizzato in solido platino con veri pezzi lucidati di osso di dinosauro T-Rex originale.

È rifinito con diverse gemme preziose rare come opali, pietra solare stellare, quarzo rutilo, charoite e pietersite.

Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond

Il telefono cellulare più costoso del mondo è costato al suo proprietario fino a 48,5 milioni di dollari. Il dispositivo è composto da oro 24 carati ed è tempestato di un enorme diamante rosa sul retro.

Il telefono è inoltre dotato di un rivestimento in platino e di una protezione contro gli hacker. È un prezioso possesso di Nita Ambani, moglie dell’uomo d’affari indiano Mukesh Ambani, l’uomo più ricco dell’Asia.

Riepilogo dei telefoni più costosi

Vertu Signature Diamond: 88.000 euro;

IPhone Princess Plus: 176,400 euro;

Smartphone BlackDiamond VIPN: 300.000 euro;

Vertu Signature Cobra: 310.000 euro;

Jackpot Gresso Luxor Las Vegas: 1 milione ;

Smartphone Crypto Diamond: 1,3 milioni;

GoldVish Le Million: 1,3 milioni;

iPhone 3G King: 2,4 milioni;

Supreme Goldstriker iPhone 3G 32GB: 3,2 milioni;

Diamond Rose iPhone 4 da 32 GB: 8 milioni;

Black Diamond iPhone 5: 15,3 milioni;

Stuart Hughes iPhone 4s Elite Gold: 9,4 milioni;

Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond: 48,5 milioni;