Nel sito ufficiale di PosteMobile e negli uffici postali, l’offerta Creami Extra WOW 100 continua a essere disponibile fino al 16 Ottobre 2021, salvo ulteriori proroghe. Si tratta ormai della quinta volta che PosteMobile aggiorna la data di scadenza.

Come in precedenza, attivando questa offerta si ottiene in realtà il piano standard Creami Extra WOW, che di base include 10 Giga di traffico dati. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

PosteMobile ha prorogato la Creami Extra WOW 100 fino al 16 ottobre 2021

Grazie a Creami Extra WOW 100, ogni mese vengono però erogati 90 Giga di bonus. Per il primo mese, l’erogazione di questo traffico dati aggiuntivo avviene entro 24 ore dall’attivazione, ma a partire dalla seconda mensilità, il cliente riceve il bonus contestualmente al rinnovo del piano. Creami Extra WOW 100 prevede ancora minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 Giga di traffico dati mensile al costo di 7,99 euro al mese.

Per i clienti che decidono di effettuare l’attivazione sul sito di PosteMobile, è possibile scegliere se attivare direttamente online o da canale telefonico. In entrambi i casi, il prezzo della nuova SIM risulta pari a 20 euro, ma con 10 euro di traffico telefonico incluso. In ufficio postale, invece, i nuovi clienti devono sostenere un costo di 15 euro per la SIM, oltre a una ricarica minima di 10 euro per il pagamento del primo mese anticipato.

L’offerta in questione è dedicata a tutti i nuovi clienti, che possono sia attivare un nuovo numero che richiedere la portabilità da qualsiasi altro operatore. Come con tutte le offerte PosteMobile facenti parte della gamma Creami, anche in questo caso è previsto il meccanismo dei cosiddetti credit, ciascuno dei quali viene scalato all’invio di 1 SMS oppure al raggiungimento di 1 minuto di traffico voce o 1MB di navigazione. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.