Il volantino MediaWorld attuale prova a distinguersi dalla massa, proponendo al pubblico un qualcosa di completamente differente, la perfetta soluzione per riuscire a mettere le mani sui migliori prodotti in circolazione, avendo inoltre la possibilità di ricevere un regalo pressoché unico.

Fino al 7 ottobre, tutti coloro che spenderanno almeno 30 euro con la carta MediaWorld Club, entrando nel club MyWonderfulWord, potranno ricevere una esperienza wellness, ed allo stesso tempo partecipare all’estrazione di un monopattino SegWay MaxG30LE al giorno. Gli acquisti possono essere completati ovunque in Italia, come anche direttamente sul sito ufficiale, ma con il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio.

MediaWorld: le offerte del volantino sono pazzesche

I prodotti in promozione da MediaWorld sono davvero moltissimi, ed altrettanto disparati tra di loro, interessanti sono gli sconti applicati sui modelli Xiaomi, tra i quali troviamo Xiaomi Mi 11 Lite a 349 euro, Redmi Note 9 Pro a 229 euro, Redmi 9C a 119 euro e Redmi 9A a 99 euro.

Scoprendo anche gli altri brand, arriviamo a poter mettere le mani su Galaxy A52s a 469 euro, Galaxy A32s a 259 euro, Galaxy A03s a 159 euro, Galaxy Z Flip3 a 1149 euro, Oppo A74 a 219 euro, Oppo A15 a 129 euro, TCL 20R a 199 euro, Oppo A94 a 299 euro o anche Oppo Reno6 a 499 euro.

Come avete potuto voi stessi notare, le possibilità di acquisto sono davvero tantissime, e molto disparate tra di loro. Nel caso in cui vogliate approfondire la conoscenza della campagna, aprite le pagine a questo link.