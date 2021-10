Chi tra i fan di una delle serie TV Netflix più amate di sempre non vorrebbe almeno una volta provare il brivido di indossare la tuta rossa e la colossale maschera di Dalí? Avrete già capito di cosa stiamo parlando, vero? La Casa di Carta diventa un videogioco online trasformando chiunque in un membro della banda. Tutto questo grazie a una bella e fantastica collaborazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo game che promette davvero bene.

La Casa di Carta: il trailer del videogioco è disponibile online

La Casa di Carta in collaborazione con Watch Dogs Legion di Ubisoft hanno realizzato un videogioco gratuito dove il gamer vestirà i panni di uno dei protagonisti della banda. Il trailer ufficiale del lancio è già disponibile online. La musica di sottofondo è l’inconfondibile “Bella Ciao” che ormai ci siamo abituati ad ascoltare negli episodi della serie.

Nella modalità online una missione del videogioco de La Casa di Carta e Watch Dogs Legion è gratuita. Ambientato in una Londra piovosa, l’obbiettivo del game da raggiungere riguarda il furto di una criptovaluta. Ovviamente, vista la location, la banda dovrà entrare nella Banca d’Inghilterra e non in quella di Spagna.

Questo nuovo videogioco porterà sicuramente nuovi fan tra il pubblico già affezionato a questo titolo. Infatti, alcuni amanti del mondo gaming si sono persi gli episodi di questa serie TV eccezionale.

Ricordiamo che i primi cinque de La Casa di Carta 5 sono già disponibili a catalogo per gli abbonati Netflix. Per la seconda parte della serie, che sarà anche il finale di stagione, bisognerà attendere il 3 dicembre 2021.

Insomma, c’è ancora tempo per recuperare tutte le stagioni disponibili de La Casa di Carta per chi non ha mai visto nemmeno un episodio. Sicuramente sarebbe di beneficio per coloro che vogliono divertirsi con il nuovo videogioco realizzato in collaborazione con Watch Dogs Legion. Ne vedremo delle belle!