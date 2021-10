Il successo degli smartphone pieghevoli continua ad aumentare e lo dimostrano le attenzioni riposte dalle aziende nei confronti di tali dispositivi. Nuove soluzioni vengono periodicamente brevettate e idealizzate manifestando le capacità dei colossi e offrendo alcune anticipazioni su ciò che potrebbe apparire presto in mercato. Un recente brevetto Honor è stato scovato e condiviso in rete dal portale LetsGoDigital. Il documento mostra un nuovo smartphone pieghevole con display avvolgente e modulo fotografico a quattro sensori.

Honor: brevettato uno smartphone con display avvolgente e fotocamera a scomparsa!

Il brevetto ottenuto da Honor lo scorso 24 settembre contiene alcune immagini che raffigurano lo smartphone mostrandone le caratteristiche più evidenti. A rendere particolare lo smartphone è il display avvolgente che va a ricoprire per intero la superficie anteriore per poi estendersi ai bordi e alla superficie posteriore.

Lo schermo può essere esteso quando desiderato dall’utente, che potrà utilizzare lo smartphone Honor anche da chiuso ottenendo un dispositivo compatto e dalla struttura complessiva abbastanza stretta e allungata. Quando totalmente esteso, il display scopre un modulo fotografico costituito da quattro sensori dispositivi verticalmente inserito nella parte posteriore.

Le specifiche tecniche dello smartphone non sono ancora chiare e probabilmente emergeranno nelle prossime settimane. Honor potrebbe apportare alcune modifiche alla struttura del dispositivo brevettato o dedicarsi alla realizzazione di uno smartphone del tutto differente. La stessa azienda ha però affermato di essere pronta a lanciare un dispositivo pieghevole in grado di competere a testa alta con le migliori soluzioni attualmente in commercio. Il CEO dell’azienda ha, infatti, dichiarato di poter sfoggiare a breve “la miglior soluzione pieghevole del settore”.