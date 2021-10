Gli utenti del motore di ricerca di Microsoft Bing stanno cercando ‘Google’ più di qualsiasi altro termine di ricerca secondo un avvocato che rappresenta la società madre di Google Alphabet in un caso antitrust dell’UE.

Come riportato per la prima volta da Bloomberg, avvocato e partner dello studio legale Garrigues con sede a Bruxelles, Alfonso Lamadrid, ha rivelato che ‘Google’ è il termine di ricerca più comune su Bing su Google.

Google è stata accusata abuso per la sua posizione dominante di mercato

In una recente dichiarazione a un tribunale dell’UE, Lamadrid ha affermato che le persone usano Google per la comodità del suo motore di ricerca e non perché sono costrette a farlo. ‘Abbiamo presentato prove che dimostrano che la query di ricerca più comune su Bing è di gran lunga Google. Le persone usano Google perché scelgono di farlo, non perché sono costrette a farlo’.

Nel 2018, Google è stata multata con una multa record di 5,1 miliardi di dollari per aver abusato della posizione dominante di mercato di Android per indirizzare più utenti al suo motore di ricerca, secondo il capo della concorrenza dell’UE Margrethe Vestager.

Secondo un post sul blog del famoso produttore di strumenti SEO Ahrefs, ‘Google’ ha conquistato il primo posto con oltre 40 milioni di ricerche su Bing in tutto il mondo nel solo 2021, seguito da ‘YouTube’, ‘Facebook’, ‘Gmail’ e ‘Amazon’. Nel frattempo, negli Stati Uniti, ‘Google’ è stato il terzo termine più cercato su Bing finora quest’anno.

Il motivo più probabile per cui Google è il termine più cercato è dovuto al fatto che Bing è il motore di ricerca predefinito sia su Windows 10 che su Microsoft Edge. Gli utenti Windows che configurano un nuovo laptop o PC desktop spesso utilizzano il browser Microsoft prima di installare Google Chrome utilizzando il motore di ricerca preferito, Google.