L’ultimo volantino Euronics fa letteralmente sognare i consumatori nazionali, i prezzi dei prodotti sono sempre più bassi e promettono un risparmio davvero da non perdere, in questo modo è facilissimo pensare di spendere sempre meno su ogni acquisto.

La campagna promozionale è molto interessante, sebbene presenti una limitazione veramente importante, l’accesso è possibile solamente nei punti vendita di proprietà del socio Euronics Bruno, non altrove in Italia. La rateizzazione a Tasso zero è sempre presente, gli utenti possono richiederla solo al superamento dei 199 euro di spesa complessiva.

Euronics: questa campagna promozionale è assurda

Euronics si butta a capofitto nel mondo dei televisori, in occasione dell’ormai imminente switch al DVB-T2, a causa del quale molti italiani saranno costretti ad acquistare un nuovo modello, o comunque un decoder esterno. I prezzi sono effettivamente ribassati, ed è importante ricordare che poi sarà possibile aggiungervi il bonus previsto dallo Stato Italiano.

Parlando di smartphone, invece, le occasioni previste dall’azienda toccano più che altro modelli in vendita a meno di 400 euro, tra questi annoveriamo Xiaomi Redmi Note 10S, Xiaomi Redmi 9C, Oppo A94, oppo A54, TCL 20Se, Motorola Moto G30, Oppo Find X3 Lite, Vivo V21 o Xiaomi redmi Note 9T.

Coloro che infine sceglieranno di pagare con la rateizzazione senza interessi, potranno versare la prima rata a partire dalla mensilità di Gennaio 2022. Per ogni altra informazione in merito al volantino Euronics, dovete aprire il link e sfogliare tutte le pagine effettivamente elencate.