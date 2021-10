Le offerte Esselunga vi faranno letteralmente impazzire, raccolgono difatti la possibilità di accedere ad alcune delle migliori occasioni del periodo, risparmiando ingenti quantitativi di denaro, rispetto ai listini originari dei modelli effettivamente coinvolti.

Gli acquisti con esselunga non sono limitati a specifiche aree del territorio, sono effettuabili solo ed esclusivamente in negozio, non online, senza vincoli quantitativi in termini di scorte raggiungibili. I prezzi sono validi sino alla scadenza della campagna, e tutti i prodotti sono commercializzati con annessa la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale deve essere esercitata nelle medesime location di acquisto.

Scoprite subito quali sono i migliori codici sconto Amazon, iscrivendovi gratuitamente al nostro canale Telegram ufficiale.

Esselunga: le offerte come non le avevate mai viste

Spendere poco con Esselunga è davvero semplicissimo, all’interno del corrente volantino dell’azienda troviamo infatti la Xiaomi Mi Band 6, una delle smartband più richieste e desiderate degli ultimi mesi, in vendita alla modica cifra di soli 34,90 euro.

Il risparmio è assolutamente notevole, ogni consumatore infatti può godere di ottime prestazioni generali, spendendo veramente pochissimo. Scorrendo la scheda tecnica del prodotto notiamo avere un display AMOLED da 1,56 pollici di diagonale, e completamente touchscreen, la resistenza all’acqua fino a 5 ATM, il monitoraggio del sonno, la misurazione di passi, distanza percorsa e calorie bruciate, senza dimenticarsi delle 30 modalità di allenamento e la batteria dall’autonomia quasi infinita. La suddetta permette infatti di utilizzare il dispositivo anche per 14 giorni prima di dover ricorrere alla ricarica tramite la presa a muro.

Il volantino Esselunga può essere sfogliato sul sito ufficiale.