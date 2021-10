Nell’ultimo periodo, vari operatori telefonici, sia per quanto concerne la rete mobile che quella domestica, hanno presentato dei down di rete e disservizi vari. Infatti, nel mese di Settembre, tra Fastweb, Vodafone, ho. Mobile e Poste Mobile, la situazione non è stata delle migliori. Fortunatamente però esiste un metodo molto efficace per riuscire a capire il disservizio quanto è grave e dove sta avvenendo di preciso. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Down di rete: problematiche alla linea continue per vari operatori

Come detto prima, le segnalazioni mettono in evidenza dei disservizi e down di rete per quanto concerne sia le rete mobile che domestica e tutto ciò viene prontamente fornito da downdetector.it, portale specializzato esclusivamente sui vari malfunzionamenti che presentano le varie compagnie telefoniche o anche i social network.

Questa è stata un’ottima invenzione, anche perché spesso e volentieri i servizi di assistenza delle compagnie telefoniche non risultano essere eccessivamente efficienti. Di fatto, una situazione del genere è capitata agli utenti di Fastweb, i quali hanno avuto pochissime risposte alle loro mail e altrettante poche risposte da WhatsApp e Bot che non compiono il loro lavoro. Una situazione non favorevole che fortunatamente si è risolta, ma comunque è stato un mese molto “acceso” per tutti coloro che hanno avuto questo operatore.

Inoltre, è importante dire che anche servizi importanti di Vodafone sono stati down, e conseguenzialmente anche ho. Mobile e Poste Mobile, dove il primo è andato in down nuovamente la settimana scorsa. Per ulteriori dettagli, rimanete sul nostro sito.