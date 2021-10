Il volantino Coop e Ipercoop propone al pubblico le migliori offerte del mese, la perfetta occasione per riuscire ad accedere ad un lungo elenco di promozioni incredibili, con le quali si può risparmiare e nello stesso tempo godere di prestazioni assolute.

La spesa da Coop e Ipercoop è ridotta, anche se comunque gli acquisti possono essere completati in esclusiva nei negozi fisici, senza limitazioni territoriali, non direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Non manca comunque la possibilità di affidarsi alla rateizzazione senza interessi, nel caso in cui l’ordine complessivo dovesse superare i 199 euro, ricordandosi che ogni prodotto viene commercializzato con garanzia di 24 mesi.

Coop e Ipercoop: questi sono gli sconti da non perdere

Il volantino Coop e Ipercoop riserva piacevoli sorprese agli utenti, infatti è possibile acquistare un ottimo dispositivo di fascia bassa, il Samsung Galaxy A22, al prezzo finale di soli 179 euro, almeno per quanto riguarda la variante con 64GB di memoria interna.

La sua scheda tecnica ne descrive completamente la qualità generale, parliamo infatti di un modello con display da 6,6 pollici di diagonale (e risoluzione FullHD+), nonché processore octa-core, 4GB di RAM e sopratutto batteria da ben 5000mAh. Quest’ultima rappresenta la caratteristica più importante del prodotto, l’elemento distintivo fondamentale che permette di accedere alle sue prestazioni per lungo tempo, prima di dover effettivamente ricorrere alla ricarica tramite la presa a muro.

La pagina del volantino è disponibile qui sotto, ricordando comunque che gli acquisti sono effettuabili solamente sul sito ufficiale.