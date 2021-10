Carrefour prova ad accorciare le distanze nei confronti dei più importanti rivenditori di elettronica, compresa Esselunga, con il lancio di un’ottima campagna promozionale, condita con prezzi veramente all’avanguardia ed in grado di dire la loro nel mercato.

Il volantino descritto nell’articolo è da considerarsi attivo solamente nei punti vendita in Italia, non risulta essere accessibile direttamente online sul sito ufficiale di Carrefour, ma nemmeno presentare alcun tipo di limitazioni territoriali. I prodotti sono disponibili, per quanto riguarda la telefonia mobile, nella variante completamente sbrandizzata.

Correte subito sul nostro canale Telegram ufficiale, vi attendono tantissimi codici sconto Amazon completamente gratis.

Carrefour: la nuova campagna promozionale è incredibile

La spesa da Carrefour è ridotta ai minimi termini, grazie sopratutto al volantino che porta gli utenti a poter acquistare uno smartphone da soli 99 euro, con il quale raggiungere discrete prestazioni generali. Stiamo parlando dell’ottimo Xiaomi Redmi 9A, un prodotto da poco lanciato sul mercato generale, disponibile nella variante completamente sbrandizzata.

Scorrendo le specifiche tecniche notiamo la presenza di alcune piccole chicche da non perdere di vista, sebbene nella maggior parte dei casi non si discosti troppo dalla fascia di appartenenza. Dispone difatti di un display da oltre 6 pollici di diagonale, un processore quad-core, pochi GB di RAM e di memoria interna, impreziositi però dalla batteria da ben 5000mAh. Quest’ultima è il componente che spinge il consumatore all’acquisto, una soluzione che garantisce un’autonomia decisamente superiore alle aspettative e alla media.

Tutti i dettagli del volantino Bennet sono disponibili direttamente online sul sito ufficiale, in modo da scoprire anche gli altri sconti.