Nel suo evento di settembre Apple ha svelato, oltre alla nuova famiglia iPhone 13, anche i nuovi Apple Watch Series 7. Nel contesto dell’annuncio ufficiale non abbiamo però avuto informazioni in merito al loro approdo sul mercato.

Non è una novità che il colosso di Cupertino lasci alcune cose in sospeso durante il proprio evento di settembre, magari proprio per lasciare sulle spine anche i propri concorrenti. Scopriamo insieme i dettagli.

Apple Watch Serie 7 quando arriverà?

Il noto leaker Jon Prosser potrebbe finalmente averci dato una data di lancio sul mercato dei nuovi smartwatch Apple, o quantomeno un periodo relativamente ristretto. Stando a Prosser, i nuovi Apple Watch Series 7 saranno pronti per le spedizioni per metà ottobre, ovvero entro due settimane. Pertanto Prosser indica che Apple dovrebbe aprire i preordini entro la prossima settimana. Vi ricordiamo che il prezzo di lancio corrisponde a 399 dollari per il mercato statunitense. Apple non ha ancora fornito informazioni ufficiali in merito alla commercializzazione di Watch Series 7 in Italia.

Nel frattempo, anche il primo Apple Watch, il cosiddetto “Serie 0”, non essendo più nel listino della società di Cupertino da oltre cinque e meno di sette anni, entra ufficialmente nella cosiddetta lista dei prodotti “vintage” in cui sono già entrati nei mesi scorsi il MacBook da 12, il primo iMac con display 5K, l’iPod Nano e l’iPod Touch di quinta generazione.

Il primo Apple Watch, ricordiamo, venne annunciato a settembre del 2014, assieme all’iPhone 6 e all’iPhone 6 Plus, ma arrivò sul mercato nell’aprile del 2015. Furono lanciati 4 diversi modelli, Watch, Sport, Edition e Hermès, realizzati in diversi materiali e in versioni da 38 o 42 mm. Nel 2016 arrivarono il “Serie 1” e dal “Serie 2”. Da allora, Apple ha continuato ad aggiornare regolarmente il suo smartwatch ogni anno. Nelle scorse settimane è stato annunciato anche il nuovo Apple Watch Series 7 che, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe arrivare sul mercato nel corso del mese di ottobre.