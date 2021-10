A partire dal 1° Ottobre 2021, per la sua offerta Bonus Fibra e Tablet aderente al progetto del bonus 500 euro per internet e tablet o PC, WindTre non rende più disponibile il tablet Samsung Tablet Galaxy Tab S6 Lite.

Si ricorda che il bonus 500 euro del Governo per connettività, tablet o PC a cui aderisce anche WindTre permette di ottenere uno sconto per 12 mesi sul canone mensile della rete fissa e uno sconto sull’acquisto di alcuni modelli di tablet o PC. Scopriamo insieme la lista aggiornata.

WindTre aggiorna la lista dei tablet acquistabili con il bonus 500 euro

In questi mesi, WindTre ha reso disponibili diversi tablet in abbinamento alle sue offerte. Allo stato attuale, oggi 29 Settembre 2021, sul sito è possibile notare che è disponibile il Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE e il Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen). Un altro device messo a disposizione in passato è stato il Lenovo Yoga Smart Tab ZA3V0011SE, ma lo stesso risulta esaurito già da mesi e dunque la scelta del cliente può ricadere al momento sul Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE o sul Lenovo TAB M10 FHD Plus.

Tuttavia, dal 1° Ottobre 2021 anche l’opzione del tablet Samsung non è più selezionabile dai clienti, poiché lo stesso è stato reso non disponibile da WindTre. Ciò significa che l’offerta di WindTre per il bonus 500 euro per connettività e tablet o PC è abbinabile solamente al tablet Lenovo TAB M10 FHD Plus (2nd Gen). Non si esclude che in futuro possano essere introdotti altri dispositivi o condizioni relative all’offerta di rete fissa dell’operatore compatibile con il bonus. Intanto, per tutte le richieste effettuate fino al 30 Settembre 2021 verrà garantita la consegna del tablet Samsung.

Nel dettaglio, con riferimento all’offerta abbinata al Samsung Galaxy TAB S6 Lite LTE, WindTre ha destinato 300 euro allo sconto del device, che passa da 459,90 euro a 159,90 euro, mentre la componente di connettività ha uno sconto di 200 euro, quindi l’offerta in FTTC, FTTC NGA e Fibra FTTH ha un costo di 12,31 euro al mese per i primi 12 mesi, per poi ritornare a 28,98 euro, mentre in Fibra FTTH nelle aree bianche c’è un costo di 13,31 euro al mese per i primi 12 mesi, per poi ritornare a 29,98 euro al mese.