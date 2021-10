Lo scorso 29 settembre 2021 l’operatore WindTre ha avviato una nuova campagna SMS dedicata ad alcuni già clienti ricaricabili, che una volta ricevuto il messaggio possono recarsi in negozio e attivare l’offerta tariffaria Junior+ Easy Pay.

Si tratta di un’offerta generazionale rivolta ai nuovi clienti Under 14 (massimo 14 anni di età, fino al giorno del compimento dei 15 anni), ma che in questo caso viene proposta ad alcuni già clienti selezionati. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre propone la Junior + Easy Pay a meno di 9 euro al mese

Junior+ Easy Pay prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti, 60 Giga di traffico dati fino in 4.5G e l’app WindTre Family Protect inclusa, il tutto al costo di 8,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Come già detto, per acquistare la nuova SIM è necessario recarsi presso un negozio WindTre. L’attivazione dell’offerta e il contestuale addebito del costo mensile verranno confermati con un SMS.

Di seguito si riporta il testo del messaggio inviato ai già clienti selezionati: “Si torna a scuola! Per i tuoi Under 14 60GIGA, 200SMS, min ILLIMITATI a 8.99E/mese+APP Parental Control inclusa. Addebito su metodo di pagamento. SIM 10E+attivazione 6.99E se attiva 24 mesi. Vai in negozio per attivare una nuova sim fino al 22/10. Info windtre.it/jpep“.

Come anche indicato nell’SMS in questione, mantenendo l’offerta attiva per almeno 24 mesi è previsto un costo di attivazione pari a 6,99 euro, anziché 49,99 euro. I restanti 43 euro saranno addebitati solamente in caso di recesso anticipato del contratto, con una quota proporzionata ai mesi di mancata permanenza. Come alternativa, per non dover sottostare ad alcun vincolo contrattuale, è possibile pagare anticipatamente l’intero importo di 49,99 euro. In tutti i casi, il costo richiesto per l’acquisto di una nuova SIM ricaricabile WindTre è pari a 10 euro, salvo eventuali promozioni locali.