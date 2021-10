Vodafone ha modificato anche nelle settimane recenti una serie di costi per le sue tariffe. Il gestore inglese concentra ancora grande parte delle sue rimodulazioni per le offerte di telefonia mobile. Nella fattispecie, in questa circostanza, ad essere colpita è una delle ricaricabili più popolari per il grande pubblico: la Special 50 Giga.

Vodafone, costi più alti di 2 euro per la tariffa da 50 Giga

La Special 50 Giga rappresenta oramai da mesi una delle promozioni migliori per i clienti che decidono di effettuare la portabilità del numero da altro provider. Per i vecchi clienti di Vodafone però la Special 50 Giga ora prevede un costo extra di 2 euro rispetto ai listini originali. Il costo della tariffa sale a 9,99 euro per tutti coloro che sino alla scorsa primavera pagavano 7,99 euro. Ci sarà invece un costo di 8,99 euro per i clienti che sino a qualche settimana fa pagavano 6,99 euro.

Per questa rimodulazione dei prezzi, anche a differenza delle precedenti occasioni, Vodafone non prevede un aumento proporzionale delle soglie di consumo. Questo significa che i clienti con la Special 50 Giga continueranno a beneficiare del pacchetto base con chiamate verso tutti, SMS illimitati e 50 Giga per la connessione di rete.

Le novità commerciali che Vodafone ha previsto per la Special 50 Giga riguardano solo ed esclusivamente i vecchi abbonati. Il gestore infatti per tutti i nuovi clienti ha deciso di applicare una garanzia, in linea con le direttive previste da AGCOM. Il provider assicura costo bloccato dei listini nei primi sei mesi per tutte le ricaricabili in catalogo.