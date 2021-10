Il nuovo volantino Unieuro è assolutamente da non perdere, tutti gli utenti si ritrovano a poter approfittare di una campagna promozionale veramente incredibile, fornita di prezzi sempre più bassi, e dal risparmio quasi unico nel proprio genere.

La campagna promozionale, come al solito, ricordiamo essere disponibile non solo nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ma anche sul sito ufficiale dell’azienda stessa. In questo secondo caso è prevista la spedizione gratuita verso il proprio domicilio, ma solo al superamento dei 49 euro di spesa effettivi.

Unieuro: questi sono gli sconti da non perdere

Unieuro ha in serbo per gli utenti italiani una campagna promozionale veramente incredibile, con questo volantino risulta possibile pensare di risparmiare il più possibile su ogni singolo acquisto effettuato, anche ad esempio volendo mettere le mani su un top di gamma. Il miglior prodotto dell’intera soluzione è forse l’Apple iPhone 12 Pro Max, un must have per gli amanti del brand di Cupertino, acquistabile alla cifra finale di 1149 euro, nella sua variante no brand con 128GB di memoria interna.

Rientrando nei 400 euro di spesa effettivi, segnaliamo comunque la possibilità di acquistare buonissimi modelli generali, quali possono essere Oppo A53s, Galaxy A32, Realme C21, Motorola Moto G30, Oppo A94, Oppo A53s o anche Oppo A74, solamente per citarne alcuni.

Tutti gli altri sconti del volantino Unieuro sono rimandati direttamente alle pagine che è possibile visualizzare sul sito ufficiale.