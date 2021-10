TIM contro Iliad: le migliori offerte di Ottobre per i clienti

Dopo il successo estivo e primaverile, anche nelle settimane a venire, i clienti di TIM potranno attivare l’offerta Gold Pro. Questa ricaricabile assicura ai clienti un ticket che prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS verso chiunque e 70 Giga per internet. Molto vantaggioso anche il costo di rinnovo: soltanto 7,99 euro ogni trenta giorni.

In alternativa a questa già ricca ricaricabile gli utenti potranno poi beneficiare della Steel Pro. In questo caso le soglie di consumo previste da TIM sono leggermente inferiori: consumi illimitati per telefonate e SMS con 50 Giga per navigare in rete. Più basso però anche il prezzo, per un totale di 6,99 euro ogni trenta giorni.