L’app Samsung Health – la versione Android dell’app Salute per iOS – è migliorata molto nel corso degli anni. L’azienda non ha mai perso occasione per aggiungere delle funzioni più interessanti o delle nuove opzioni all’altezza di tante altre applicazioni simili in circolazione. L’app migliorerà ulteriormente con l’ultimo aggiornamento lanciato con la versione beta dell’interfaccia One UI 4, che rende l’account altamente personalizzabile e aggiunge più statistiche al profilo.

La versione One UI 4 di Samsung Health avrà anche un nuovo look da un punto di vista estetico. Infatti, l’azienda sta lavorando ad un nuovo design fatto di schede che sostituisce lo storico menu a forma di hamburger. SamMobile ha notato che la riprogettazione punta soprattutto sulla sezione “la mia pagina”.

Samsung Health: nuovo look e nuove funzioni per una delle app più apprezzate dagli utenti

Il profilo personale di ciascun utente prima era piuttosto scarno. Le informazioni scarseggiavano, quindi avere un rapido accesso ai tuoi dati personali e ad altre statistiche è un grande miglioramento. Un altro cambiamento è l’aggiunta di più opzioni (la scelta del genere e non solo) durante la configurazione del profilo. Per quanto concerne il genere, puoi scegliere tra femmina, maschio, altro o “preferisco non dirlo”.

Se sei in possesso di un Samsung Galaxy S21 con interfaccia One UI 4 beta, ora puoi vedere la versione aggiornata di Samsung Health. In caso contrario, prova a controllare la presenza di eventuali aggiornamenti manualmente recandoti nelle impostazioni. Si spera che la versione definitiva di Samsung Health venga presto distribuita nel Play Store o nel Galaxy Store.