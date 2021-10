Ogni mese le varie piattaforme di contenuti multimediali in streaming si arricchiscono di nuovi titoli, film e serie TV. Oltre a Netfix, anche il colosso Amazon ha da poco aggiornato il suo catalogo presente su Prime Video, con diversi nuovi contenuti per il mese di ottobre 2021. Scopriamo insieme di quali si tratta.

Ecco i nuovi titoli in uscita su Prime Video ad ottobre 2021

In un precedente articolo abbiamo analizzato tutte le novità in arrivo per questo mese sulla piattaforma di streaming Netflix. Come già accennato, però anche il colosso Amazon ha ampliato il suo nuovo catalogo Prime Video per questo mese con nuovo film e serie TV. Tra i nuovi film in uscita e in esclusiva, c’è ad esempio After 3, ovvero il nuovo capitolo della saga tratta dai romanzi scritti da Anna Todd. Ricordiamo poi la nuova serie dedicata al noto calciatore Maradona, ovvero Maradona – Sogno Benedetto.

Serie tv e show originali Amazon Prime Video

DO, RE & MI – HALLOWEEN SPECIAL

THE WALKING DEAD: WORLD BEYOND S2

JESSY AND NESSY S1 PARTE 4

SO COSA HAI FATTO

MOTHERLAND: FORT SALEM S2

MARADONA: SOGNO BENEDETTO

Film originali e in esclusiva

ANNI DA CANE

MY NAME IS PAULI MURRAY

MOST DANGEROUS GAME

INFINITE

JUSTIN BIEBER: OUR WORLD

AFTER 3

WELCOME TO THE BLUMHOUSE

Film

GENITORI VS INFLUENCER

CATS

AD ASTRA

SPIRAL – L’EREDITA’ DI SAW

MORRISON

IL MOSTRO DELLA CRIPTA

L’UOMO DEL LABIRINTO

FELLINI FOWARD

CHE BELLA GIORNATA

CADO DALLE NUBI

SOLE A CATINELLE

CHLOE

LETTERS TO JULIET

THE FIGHTERS

MORTI DI SALUTE

BALLA COI LUPI

LARA CROFT: TOMB RAIDER

TOMB RAIDER – LA CULLA DELLA VITA

IL CATTIVO TENENTE

L’OMBRA DEL DUBBIO

WAR, INC.

TIMELINE, AI CONFINI DEL TEMPO

THE BODY

THE LAST MAN

IL COMANDANTE HAMILTON

IMOGENE – LE DISAVVENTURE DI UNA NEWYORKESE

STRONGER – IO SONO PIU’ FORTE

SOTTO MASSIMA COPERTURA

CITI OF LIES

IL GRANDE PASSO

JUST CHARLIE – DIVENTA CHI SEI

SONO SOLO FANTASMI

THE GOOD HOUSE

YOU’RE NEXT

POINT BREAK

LE DOULEUR

DIGITAL REAPER

BILIONAIRE BOYS CLUB

SWARM – MINACCIA DALLA GIUNGLA

THE LAST WITCHER HUNTER

LA PROMESSA DELL’ASSASSINO

LA PROVA

Serie in arrivo