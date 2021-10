Il miglior volantino MediaWorld dell’intero anno propone al consumatore italiano la possibilità di godere di riduzioni importanti, sull’acquisto sia della telefonia, che dell’elettronica generale, indistintamente dalla provenienza regionale.

Avete capito bene, come sempre accade parlando di MediaWorld, anche in questo caso gli acquisti possono tranquillamente essere completati sia online che nei vari punti vendita sul territorio. Solo nel primo caso è necessario pagare le spese di spedizione, a patto che la si richieda presso il domicilio, per un valore massimo di 10 euro circa (si consiglia invece la consegna in negozio, è sempre gratuita).

MediaWorld: occasioni ed offerte a non finire per tutti

I prodotti effettivamente disponibili da Mediaworld spaziano nell’intera gamma delle fasce di prezzo, a partire ad esempio dai top di gamma, i modelli più prestanti e performanti al mondo. Tra questi è possibile scegliere Galaxy S21 Ultra 5G, disponibile a 1023 euro, Apple iPhone 12 Pro, acquistabile a 1129 euro, oppure un buonissimo Motorola Razr, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 699 euro.

Non mancano soluzioni più economiche, quali possono essere Oppo Find X3 Lite a 399 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a soli 279 euro, come anche Apple iPhone XR a soli 495 euro, senza dimenticarsi però di Galaxy A32 a 259 euro, oppure Galaxy A22 e Galaxy A52s.

Un insieme di proposte veramente molto vario ed assolutamente in grado di soddisfare anche l’utente più esigente, per questo motivo consiglio caldamente di aprire il prima possibile il link diretto al sito ufficiale.