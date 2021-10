A quanto pare il nostro pianeta quest’anno ha intenzione di mettersi in mostra agli occhi di chi ci osserva dall’alto, dopo la spettacolare eruzione vulcanica nell’arcipelago delle Canarie, è arrivato il turno dell’uragano Sam, un evento che per chi si trova a viverlo a terra è indubbiamente drammatico, ma che però agli occhi di un astronauta è invece qualcosa di spettacolare da osservare.

Un uragano è senza dubbio un evento incredibile, ora grazie ai moderni mezzi a nostra disposizione possiamo osservarlo quasi in diretta, grazie allo scatto condiviso da un’astronauta a bordo della ISS.

Another hurricane? I do not like them, Sam I Am. pic.twitter.com/2pRV0sTCrw

— Megan McArthur (@Astro_Megan) September 29, 2021