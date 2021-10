La Casa de Papel, lo show di Netflix piu’ visto degli ultimi 2 anni è finalmente arrivato alla seconda parte della stagione 5. La prima puntata della parte 1 è stata rilasciata il 3 settembre 2021, lasciando i fan con il fiato sospeso dopo aver visto come si e’ conclusa.

Lo show è stato mandato in onda per la prima volta nel 2017, ed è diventato subito di tendenza creando gia’ dal principio una fanbase solida. Proprio come le sue stagioni precedenti, anche la nuova ci porterà in un’avventura d’azione dove vedremo sicuramente altri personaggi lasciarci per sempre.

L’handle ufficiale di Netflix ha già annunciato che la stagione 5 parte 2 sarà la fine del tweet ufficiale della rapina B che è “The Heist Comes To An End“.

Come già noto, questa è una serie thriller spagnola e la sua storia ruota attorno a una mente criminale, interpretata da Alvaro Mortez detto “il professore”. Per eseguire con successo il suo piano, ha raccolto delle persone specializzate ognuna in un settore. Durante lo svolgimento della storia, e; stata apprezzata molto la narrazione che ha presentato lentamente tutti i personaggi, e gli intrecci di trama che non sono risultati mai banali.

Da dove comincera’ la nuova stagione

Arrivati a questo punto della storia nella parte finale della quinta stagione, i membri del team rimangono nei cottage e negoziano con le autorità, che hanno già pianificato un piano per incontrare il professore. E’ ancora presto inoltre per capire cosa potrebbe succedere dopo, soprattutto dopo la morte di Tokyo, un evento che ha scossa la maggior parte dei fan.

I membri del cast selezionati per questa stagione: Ursula corbero, Alvaro Morte, Miguel Angel Silvestre, Patrick Criado, Itziar Ituno, Miguel Herran, Esther Acebo, Jamie lorente, Itziar Ituno, Darco Peric, Enrique Arce.

Saranno circa otto gli episodi di entrambi le parti della stagione 5, secondo quanto e’ stato riferito dalla produzione di Netflix. Mentre la stagione finale verra’ trasmessa in streaming il 3 dicembre 2021.