Iliad anche nelle prossime settimane cercherà di ampliare la sua già ricca base di pubblico. Il provider francese, in tal senso, rilancia ancora la sua offerta commerciale con la promozione Giga 120. I clienti che andranno ad attivare questa promozione pagheranno un costo mensile dal valore di 9,99 euro. Nel ticket saranno inclusi consumi senza limiti per effettuare chiamate ed inviare SMS e ci saranno anche 120 Giga per internet.

Iliad, due offerte low cost sul sito ad Ottobre

La proposta commerciale di Iliad non è composta dalla sola offerta Giga 120. I clienti che desiderano attivare una nuova ricaricabile, infatti, attraverso il sito internet potranno beneficiare di due ulteriori soluzioni: la Giga 80 e la confermatissima Giga 40.

La Giga 80 nelle ultime settimane ha occupato lo spazio della ex Giga 50 nel listino di Iliad. I clienti che decidono di sottoscrivere questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 80 Giga per navigare in rete. Da aggiungere inoltre anche 6 Giga per la connessione roaming dai paesi UE. Il prezzo mensile di questa tariffa è di 7,99 euro.

Gli utenti che desiderano un’ulteriore alternativa alla Giga 80 possono poi scegliere la promozione Giga 40. In questo caso, gli utenti pagheranno un costo di rinnovo mensile pari a 6,99 euro. I consumi sono illimitati per chiamate ed SMS e prevedono 40 Giga per internet.

Tutti gli abbonati che intendono sottoscrivere una linea con Iliad e la conseguente attivazione della scheda SIM devono aggiungere una spesa una tantum dal valore di 10 euro.