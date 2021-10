Il videogioco di calcio tanto atteso è ora disponibile! Finalmente FIFA 22 è arrivato insieme a tantissime migliorie nel gameplay. Disponibile per PC e console, sta già facendo impazzire il pubblico dei gamer affezionati a questo titolo. Si prevede anche l’esodo di molti altri che prima erano fidelizzati a quello che oggi si è trasformato in eFootball 2022, la nuova scelta free-to-play di Konami. Ora però concentriamoci sulle novità introdotte da FIFA 22 come la HyperMotion.

FIFA 22: grazie alla HyperMotion sono state aggiunte 4mila nuove animazioni

Nonostante una prima delusione con FIFA 22, l’attesa sembra essere stata ben ripagata. Fin da subito si è dimostrato un titolo avvincente per gli amanti del calcio in tutte le sue forme. Ma la cosa che sta davvero facendo impazzire i b più esigenti è la nuova Next-gen HyperMotion. Una rivoluzione nel gameplay che ha introdotto ben 4mila nuove animazioni.

La corsa dei giocatori, i loro tiri insieme ai falli commessi o subiti sono più che mai realistici. Senza parlare dei dribbling e delle cadute quasi perfette da lasciare chiunque a bocca aperta. Purtroppo però la HyperMotion è disponibile solo su console e più precisamente PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Addirittura il nuovo algoritmo inserito da EA Sports in FIFA 22 è in grado di apprendere lo stile di gioco del gamer. In questo modo la partita si adatterà ancora di più alla mano esperta di chi sta giocando.

Inoltre, è stato migliorato il “tallone di Achille” di FIFA 22. Infatti ad oggi anche il portiere ha subito importanti modifiche migliorando così il suo posizionamento e la fisica in campo. Ovviamente anche la protagonista assoluta della partita è ora più che mai realistica: la palla. Le sue traiettorie sono davvero spettacolari.

Basta dare un’occhiata al trailer ufficiale di FIFA 22, creato in occasione del suo lancio, per capire la qualità raggiunta da EA Sports nel realizzare questo videogioco. Un’opera d’arte tra i videogiochi del settore che garantisce estremo divertimento e profondo realismo che, forse nel suo stile arcade, un po’ mancava. Comunque, il tutto senza rinunciare alla particolare giocabilità che ha sempre caratterizzato questo titolo.