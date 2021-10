I prezzi attivati in questi giorni da Expert raggiungono davvero i minimi storici, gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di accedere a prodotti di ottima qualità generale, senza mai essere costretti a spendere cifre troppo elevate o dispendiose, rispetto al listino originale.

La soluzione, finalmente, risulta essere attiva ovunque in Italia, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo; gli acquisti possono essere effettuati in ogni singolo negozio, con possibilità di accedervi anche tramite il sito ufficiale, ma pagando la spedizione diretta al proprio domicilio (sempre da aggiungere alla cifra mostrata a schermo).

Expert: le offerte più interessanti

Expert prova a spingere gli utenti ad acquistare le categorie merceologiche molto spesso dimenticate, ovvero quella serie di prodotti che tutti noi cambiamo molto meno, rispetto ad esempio ad uno smartphone. In particolare sono previsti sconti del 25% sull’acquisto di un elettrodomestico (indistintamente che sia grande o piccolo), mentre del 20% sul televisore.

Gli smartphone effettivamente in promozione non vanno a disturbare la fascia alta dei top di gamma, ma si posizionano chiaramente più in basso, raggiungendo spese massime pari a 400 euro. Qui possiamo decidere di acquistare Motorola E7i Power, TCL 10 Plus, Oppo A54, Oppo A94, Vivo Y70, Vivo V21, Vivo Y72, Motorola Moto G30, Xiaomi Redmi Note 10S o anche Oppo A74.

I dettagli, ed il completo approfondimento con tutti i prezzi, della campagna promozionale che abbiamo raccontato nel nostro articolo, sono disponibili direttamente sul sito dell’azienda.