Il nuovo volantino Esselunga si avvicina ulteriormente ai mostri sacri della rivendita di elettronica, quali sono MediaWorld e Unieuro, con il lancio di uno sconto molto importante, pensato appositamente per invogliare il consumatore all’acquisto.

La campagna promozionale non si discosta troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che gli acquisti possono esser completati solamente in negozio, non online sul sito ufficiale dell’azienda. Le scorte, al contrario, non dovrebbero essere limitate, quindi non termineranno (almeno teoricamente) prima della scadenza del volantino stesso.

Esselunga: ecco il volantino che stavate aspettando

Con il volantino Esselunga gli utenti si ritrovano a poter risparmiare molto più del previsto, riuscendo nel contempo ad accedere ad uno dei migliori prodotti di tutto il 2021. Stiamo parlando della smartband più richiesta, e dal rapporto qualità/prezzo più interessante, la Xiaomi Mi Band 6.

Il prodotto, in vendita da Esselunga a soli 34,90 euro, promette discrete prestazioni generali, grazie alla presenza di un ampio display AMOLED da 1,56 pollici (a colori e completamente touchscreen), passando anche per batteria dall’autonomia incredibile, fino a 14 giorni di utilizzo continuativo, e le classiche misurazioni. Parliamo infatti di monitoraggio del sonno, dei passi, delle calorie bruciate, del battito cardiaco e della distanza percorsa, con oltre 30 modalità di allenamento differenti, impreziosite dall’impermeabilità fino a 5 ATM.

L’acquisto, effettuabile solamente in negozio, prevede anche la garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà sempre essere esercitata nelle medesime location in cui è stato completato l’ordine.