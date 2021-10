Il volantino Coop e Ipercoop punta a soddisfare il più possibile le esigenze degli utenti che vorrebbero riuscire a risparmiare su ogni singolo acquisto, ma che allo stesso tempo non sono disposti a spendere troppo per uno smartphone di ultima generazione.

L’accesso alla campagna promozionale non presenta limitazioni di alcun tipo, coloro che vorranno acquistare lo potranno fare tranquillamente in un qualsiasi punto vendita in Italia, senza differenze territoriali o regionali. Gli stessi prezzi non sono attivi sul sito ufficiale, mentre la variante del prodotto incluso nel volantino è completamente sbrandizzata.

Coop e Ipercoop: questa è la nuova serie di offerte

Il volantino Coop e Ipercoop non punta troppo in alto nel segmento della telefonia mobile, lanciando una sola offerta mirata su un prodotto da 179 euro. Stiamo parlando dell’ottimo Galaxy A22, un dispositivo che promette buone prestazioni generali, con un plus non da poco nel carnet offerto.

Leggendo la scheda tecnica ne possiamo effettivamente dedurre le qualità, ha un display da 6,6 pollici di diagonale con risoluzione FullHD+, un processore octa-core, accoppiato con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (comunque espandibili), sensore per le impronte digitali sotto il display e riconoscimento del viso 2D, per finire con una incredibile batteria da ben 5000mAh.

Quest’ultima rappresenta il punto cardine del prodotto, il componente che gli permette di svoltare, garantendo una autonomia decisamente superiore alle più rosee aspettative, con la quale godere dell’esperienza senza dover continuamente ricorrere alla presa a muro.