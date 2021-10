Comet torna in auge con il lancio di una campagna promozionale assolutamente invitante e da non perdere di vista, i prezzi al suo interno sono molto più bassi del normale, e promettono al consumatore un risparmio superiore alle aspettative.

Coloro che vorranno accedere alle promozioni, devono comunque sapere che gli acquisti possono essere completati anche sul sito ufficiale, in particolare è prevista la spedizione gratuita presso il domicilio al superamento dei 49 euro di spesa effettivi. Tutti i prodotti sono disponibili con garanzia della durata complessiva di 2 anni, la quale copre solamente i difetti di fabbrica.

Comet: queste sono le offerte da non perdere

Le occasioni da Comet fanno sognare tantissimi consumatori in Italia, spendere poco può essere decisamente più semplice del previsto, anche nel momento in cui si decidesse di puntare dritti verso la fascia alta della telefonia mobile. In questo caso, infatti, il cliente potrà riuscire a mettere le mani su un Apple iPhone 12 Pro, pagandolo meno di 1000 euro, almeno nella sua variante con 128GB e completamente sbrandizzato.

In caso contrario, si consiglia l’acquisto di un modello decisamente più economico, rappresentato dal Realme GT Master Edition, in vendita a meno di 400 euro, e comunque in grado di garantire discrete prestazioni generali.

Naturalmente il volantino Comet non si limita ai soli prodotti elencati nel nostro articolo, per questo motivo non dovete assolutamente trascurare le pagine che potete visualizzare in maniera dettagliata direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.