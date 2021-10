Carrefour prova in tutti i modi a riguadagnare posizioni nella classifica dei migliori rivenditori di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale veramente assurda, nonché piena di occasioni da non perdere, per riuscire a risparmiare al massimo.

Tutti coloro che vorranno approfittare degli ottimi prezzi previsti dall’azienda, non devono fare altro che recarsi personalmente nei negozi sparsi per il territorio nazionale, senza limitazioni o vincoli territoriali. In parallelo, ricordiamo che ogni prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, e la telefonia mobile è prevista nella variante no brand, ovvero con aggiornamenti rilasciati direttamente dai produttori, non dagli operatori telefonici (generalmente sono più tempestivi).

Carrefour: offerte e prezzi sempre più bassi

I prodotti in promozione da Carrefour non sono tantissimi, lo ammettiamo, sebbene comunque permettano al consumatore di godere di un risparmio quasi superiore alla media. In particolare il modello da acquistare subito, se interessati alla telefonia di fascia bassa, è lo Xiaomi Redmi 9A. In vendita alla cifra finale di 99 euro, con 64GB di memoria interna, rappresenta la più valida alternativa per chi vuole il massimo con il benché minimo sforzo.

La scheda tecnica ne denota le qualità, perfettamente in linea con la fascia di appartenenza, se non per un componente in particolare, la batteria. Questi effettivamente raggiunge 5000mAh, garantendo difatti all’utente una autonomia ben superiore alle più rosee aspettative, con la quale è facilissimo pensare di godere delle prestazioni per lungo periodo, prima di dover ricorrere alla presa a muro.