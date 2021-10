WindTre rivolge una delle sue offerte low cost con 101 GB a meno di 8,00 euro al mese esclusivamente ai clienti provenienti da alcuni operatori selezionati. Il nome della tariffa è WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital e la sua attivazione può essere effettuata online ma soltanto trasferendo il numero da:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Passa a WindTre da Iliad e MVNO per ottenere l’offerta a 7,99 euro al mese!

L’offerta WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital è disponibile a un costo di soli 7,99 euro al mese per tutti i nuovi clienti indicati che effettuano la portabilità del numero. L’attivazione non prevede alcuna spesa aggiuntiva e la SIM è disponibile al costo di 1,00 euro.

I nuovi clienti possono ottenere ogni mese una quantità illimitata di minuti verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri; e 101 GB di traffico dati per la navigazione. Inoltre, ricevono la possibilità di scaricare gratuitamente l’app ufficiale WindTre e di utilizzare tutti i servizi extra, tra questi:

il servizio di segreteria telefonica

l’SMS di ricevuta di ritorno

il servizio di navigazione hotspot

L’attivazione della tariffa può avvenire online, tramite la pagina dedicata al “cambio operatore” presente sul sito ufficiale www.windtre.it.

Si ricorda che anche in questo caso, trattandosi di un’offerta in modalità Easy Pay, sarà necessario specificare la modalità di pagamento che si desidera utilizzare per affrontare le spese mensili.