Le offerte WindTre della gamma MIA Unlimited, caratterizzate da Giga illimitati in 5G e prezzi personalizzati, continuano a essere disponibili senza costo di attivazione fino al 25 Ottobre 2021, salvo ulteriori proroghe o cambiamenti.

Queste offerte tariffarie, denominate MIA Unlimited e MIA +Unlimited, vengono proposte esclusivamente a già clienti WindTre selezionati, principalmente presso i rivenditori aderenti e nell’app WindTre. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre: MIA Unlimited continua con il costo di attivazione gratuito

Sottoscrivendo MIA Unlimited si ottengono ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e Giga illimitati di traffico dati fino in 5G, ma con velocità massima in download pari a 10 Mbps. WindTre propone questa offerta a prezzi personalizzati da 9,99 euro al mese a 22,99 euro al mese, con addebito su credito residuo o su metodo di pagamento Easy Pay.

Con l’offerta MIA +Unlimited è possibile usufruire invece di minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e Giga illimitati di traffico dati fino in 5G alla massima velocità disponibile. In questo caso, i clienti selezionai possono ottenere prezzi personalizzati da 19,99 euro al mese a 29,99 euro al mese, con addebito su credito residuo o su metodo di pagamento Easy Pay.

Come già detto, il traffico dati messo a disposizione da queste offerte è valido anche per la navigazione sulla rete 5G dell’operatore. Per tutte le attivazioni è incluso infatti il 5G Priority Pass, il servizio che permette di navigare su rete di quinta generazione senza alcun costo aggiuntivo. Nonostante ciò, con MIA Unlimited la velocità di navigazione resta comunque limitata a 10 Mbps. Nelle note delle offerte MIA Unlimited e +Unlimited, viene specificato che il servizio 5G Priority Pass permette di avere ottime prestazioni anche quando tanti utenti navigano contemporaneamente e nei luoghi più congestionati.