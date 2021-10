Gli sconti lanciati da Unieuro sono letteralmente da non perdere, gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare un’ottima campagna promozionale, con prezzi sempre più convenienti, e la possibilità di accedere ai migliori prodotti in circolazione.

Il risparmio è garantito su ogni acquisto, sia che venga effettuato in negozio, che sul sito ufficiale dell’azienda. In questo secondo caso, come accade di solito parlando di Unieuro, è anche possibile fruire della spedizione gratuita diretta al proprio domicilio, a patto che la spesa superi i 49 euro effettivi.

Unieuro: il volantino più interessante

Il volantino Unieuro prova in tutti i modi a convincere gli utenti all’acquisto, per questo l’azienda ha deciso di mettere in offerta alcuni dei migliori prodotti attualmente in circolazione. Uno di questi è chiaramente l’Apple iPhone 12 Pro Max, il vecchio top di gamma del produttore di Cupertino, ufficialmente acquistabile con un esborso finale pari a soli 1149 euro.

Volendo invece acquistare uno smartphone, effettivamente in vendita a meno di 400 euro, la scelta potrà ricadere direttamente su soluzioni del calibro di Galaxy A32, Oppo A94, Motorola Moto G30, Motorola Moto G10, Galaxy A03s, Oppo A15, Oppo A53s, Realme C21 o similari.

Tutti i prodotti sono disponibili nella variante no brand, come anticipato, le scorte non dovrebbero rappresentare un limite di alcun tipo, di conseguenza potreste trovare disponibilità anche in prossimità della data di scadenza della campagna stessa.

Maggiori informazioni sono reperibili aprendo direttamente questo link.