tim-come-rendere-i-giga-della-propria-tariffa-illimitati

La guerra tra operatori telefonici diventa ogni giorno più serrata. Ormai non sanno cosa inventarsi per fidelizzare e rubare sempre nuovi clienti. Una battaglia all’ultimo sangue dove ha la meglio chi ha l’idea vincente in quel preciso istante. Eccovi un esempio davvero ghiotto e interessante che potrebbe cambiare la promozione di molti. Non è un sogno, da oggi puoi farlo anche tu. Scopriamo come rendere i Giga della propria tariffa TIM mobile illimitati. Ecco tutti i dettagli.

TIM: con Unica puoi rendere i tuoi Giga illimitati

Ebbene sì, grazie al servizio TIM Unica chiunque può rendere i suoi Giga illimitati, senza fine. Facendo convergere la tariffa di rete fissa con quella mobile il vantaggio è assicurato. Ed è proprio questo che fa la nuova opzione dell’operatore telefonico nazionale.

Infatti con TIM Unica qualsiasi utente può collegare la propria offerta mobile a quella di rete fissa e così trasformare la quantità di Giga della prima in illimitata. Se questo vi sembra fantastico, chissà cosa direte nel conoscere un’ulteriore modifica vantaggiosa a questo servizio.

TIM ha da poco cambiato le condizioni di Unica. Se prima per procedere con la convergenza delle tariffe era necessario che l’intestatario fosse lo stesso, da oggi non è più così. In sostanza non esiste la linea principale. Anche se di intestatari diversi, un utente potrà far convergere alla rete fissa quella mobile trasformando i Giga di quest’ultima in illimitati.

Tale procedimento rende automatica la convergenza delle linee se intestate allo stesso soggetto. Altrimenti TIM procederà con l’invio di un SMS ai due intestatari contenenti un link per l’attivazione del servizio TIM Unica.

Niente male vero? Non solo grandi offerte aspettano tutti coloro che vogliono entrare in TIM, ma ora c’è la possibilità di avere Giga illimitati di traffico dati sulla propria SIM collegandola all‘offerta di casa anche se di due intestatari differenti. Davvero incredibile, forse è l’unico modo per battere il nuovo WiFi gratis che si sta diffondendo in tantissimi comuni italiani.