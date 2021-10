Con l’annuncio dell’OLED di Nintendo Switch, le speranze dei giocatori per una versione ‘pro’ della popolare console a lungo si dice siano state deluse, ma non ha fermato le voci legate a quella console.

Un articolo di Bloomberg affermava che 11 diversi studi di gioco avevano accesso a un kit di sviluppo ufficiale che prevedeva il supporto 4K, una delle funzionalità più popolari per Switch Pro, ma Nintendo ha annullato ancora una volta queste speranze.

Nintendo Switch Pro: la società smentisce

L’account Twitter ufficiale di Nintendo ha pubblicato una risposta diretta all’articolo di Bloomberg, volendo ‘chiarire che questo rapporto non è vero’ e che le sue affermazioni di ‘fornire strumenti per guidare lo sviluppo di giochi per Nintendo Switch con supporto 4K’ sono false.

Ancora più schiacciante, in una risposta a questo tweet, Nintendo ha dichiarato apertamente che ‘non ha piani per nessun nuovo modello diverso da Nintendo Switch – Modello OLED, che verrà lanciato l’8 ottobre 2021′. Sebbene sia possibile che alcune parole nel primo tweet possano essere distorte per suggerire che Nintendo non fornisce più strumenti di sviluppo 4K, ma a un certo punto lo ha fatto, il secondo tweet (se accurato) mette a tacere tutte le voci su un Nintendo Switch Pro attualmente in via di sviluppo, o anche all’orizzonte lontano.

Guardando la seconda metà di questa affermazione, ‘qualsiasi nuovo modello’ potrebbe essere solo un modo subdolo per suggerire che ci sarà un’altra console più potente all’orizzonte, ma potrebbe non essere specificamente una console Switch.

L’ultima e forse più probabile opzione è che questa affermazione sia una piccola bugia bianca di Nintendo.