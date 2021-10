Apple ha annullato un progetto congiunto con Samsung per utilizzare un display OLED sviluppato da quest’ultima per un prossimo iPad Air da 10,9 pollici, secondo un nuovo rapporto oggi di The Elec.

Il progetto è stato interrotto a causa della struttura a stack singolo del pannello OLED o di problemi di redditività o di entrambi. Questo è quanto dichiarato da persone che hanno familiarità con la questione. Lo stack singolo si riferisce all’attuale struttura del pannello OLED ampiamente utilizzata in cui rosso, verde e blu formano uno strato di emissione.

Apple non vuole più i display OLED di Samsung per l’iPad Air

Secondo quanto riferito, Apple non è soddisfatta dei livelli di luminosità dei pannelli OLED a stack singolo ed è anche diffidente nei confronti della durata del pannello, poiché i consumatori in genere trattengono gli iPad più a lungo rispetto agli smartphone, che hanno un ciclo di aggiornamento più aggressivo.

Invece, Apple vuole utilizzare una struttura tandem a due stack per il suo primo iPad OLED che impila due livelli di emissione rosso, verde e blu invece di uno solo. Questo raddoppia la luminosità e prolunga la vita del pannello fino a quattro volte.

Tuttavia, secondo il rapporto, Samsung ha commercializzato solo una struttura a stack singolo e non è in grado o non è disposta a fornire la tecnologia a due stack. Si dice anche che la redditività sia un fattore nella riluttanza di Samsung a fornire la tecnologia. A meno che Samsung non sia sicura che l’OLED ‌iPad Air‌ sarà venduto per molto tempo, la preparazione per il processo del modulo di back-end per i prodotti non varrà il costo.

La maggior parte delle voci che abbiamo sentito su un iPad Air‌‌ OLED suggeriscono che arriverà nel 2022. Tuttavia, ora che Samsung non è coinvolta nello sviluppo, The Elec suggerisce che l’OLED iPad Air‌ non vedrà la luce del giorno fino al 2023. Un precedente rapporto di Display Supply Chain Consultants (DSCC) affermava che Apple rilascerà il suo primo iPad‌ OLED nel 2023, sebbene non sia stato fornito alcun motivo per la modifica della roadmap di produzione.