Per sfruttare il 5G di Fastweb occorre acquistare solo smartphone certificati dall’operatore. Scopriamo insieme quali sono i nuovi modelli compatibili al servizio. La lista cresce mese dopo mese e ora altri dispositivi supportano la connessione dati ultraveloce dell’operatore telefonico virtuale più amato di sempre. Nell’articolo troverete la lista completa di tutti i nuovi modelli inseriti da Fastweb tra le schiere di quelli che potranno navigare alla velocità della luce.

Fastweb: nuovi modelli diventano compatibili alla sua rete 5G Mobile

Nuovi modelli sono diventati compatibili alla rete 5G Fastweb Mobile. Una buona notizia per tutti coloro che desiderano cambiare smartphone, ma non sanno quale acquistare per via della certificazione alla rete del longevo MVNO.

La copertura del 5G di Fastweb sta crescendo a vista d’occhio e l’operatore prevede entro il 2025 di aver coperto circa il 90% del territorio italiano. Un servizio incredibile dimostrato grazie agli speed test pubblicati dagli utenti quando testano il 5G nelle zone coperte dalla rete di quinta generazione.

Torniamo a noi e vediamo ad oggi l’elenco completo degli smartphone compatibili con il 5G Fastweb Mobile: