Facebook Watch in Europa sarà introdotto in Vodafone TV, facendo così diventare l’operatore rosso il primo di Pay-TV ad offrire nella regione questo servizio sui suoi set-top box.

Facebook Watch consentirà agli abbonati di scoprire e guardare ciò che più preferiscono, grazie anche alle vaste librerie di contenuti con e senza script, provenienti da un ecosistema diversificato di partner, editori e singoli creatori, comprese le emittenti nazionali. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Facebook Watch si inserirà nell’offerta Vodafone TV anche in Italia

La programmazione spazia dalle notizie e dall’intrattenimento, dai giochi agli eventi dal vivo, insieme ai contenuti generati da celebrità e influencer. Attraverso Facebook Watch gli appassionati di sport possono anche accedere ai contenuti live e on demand di alcune importanti competizioni selezionate, nonché delle loro squadre e giocatori preferiti. Gli utenti potranno anche avere accesso ai contenuti di Facebook Originals, i quali saranno disponibili in tedesco, italiano, spagnolo e altre lingue.

Alcuni esempi di questi materiali sono l programma di chat Red Table Talk, il reality Peace Of Mind With Taraji e Humans Of New York: The Series, l’incarnazione televisiva dell’acclamato blog fotografico. Alex Froment-Curtil, Direttore Commerciale del Vodafone Group, ha dichiarato: “Vodafone si impegna a fornire ai suoi 22 milioni di clienti televisivi in ​​tutta Europa la più ampia gamma di contenuti entusiasmanti, divertenti e coinvolgenti e ora stiamo consentendo loro di connettersi ai video che amano guardare tramite la piattaforma Facebook.

Sono davvero entusiasta che Vodafone, una delle principali piattaforme di contenuti video in Europa, stia ampliando ulteriormente la sua ricca e diversificata gamma di programmi TV con Facebook Watch“. I contenuti generati in lingua locale saranno facilmente rintracciabili sulla piattaforma in ogni mercato. Facebook Watch sarà disponibile per gli abbonati a Vodafone TV dal prossimo mese anche in Italia, i quali potranno accedere al servizio attraverso il proprio set-top box Vodafone.