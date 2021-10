Le nuove offerte Expert sono letteralmente da far perdere la testa, raccolgono i migliori sconti attualmente in circolazione, e li pongono a disposizione degli utenti che vogliono cercare di risparmiare il più possibile, senza mai essere costretti a rinunciare alla qualità generale.

La campagna promozionale corrente, lo ricordiamo, risulta essere ugualmente attiva anche sul sito ufficiale dell’azienda, in tal modo è possibile godere della spedizione presso il proprio domicilio, ma a pagamento, quindi sarà necessario aggiungere una piccola cifra a quanto effettivamente mostrato a schermo.

Expert: queste sono le offerte più interessanti

Grandissime occasioni attendono tutti gli utenti da Expert, arriva infatti un volantino che parte con l’offrire una lunga serie di sconti fissi molto interessanti. Tutti coloro che sceglieranno di acquistare un grande o un piccolo elettrodomestico, avranno diritto a ricevere una riduzione del 25%, mentre chi deciderà di aggiungere un televisore, godrà di uno sconto pari al 20% del prezzo originario di listino.

Gli smartphone in promozione sono invece perlopiù legati alla fascia di prezzo dei 400 euro, sono molti i modelli inclusi nella campagna, tra questi troviamo Motorola E7i Power, TCL 10 Plus, Xiaomi Redmi Note 10S, Vivo Y70, Vivo Y72 o Vivo V21, passando anche per Oppo A94, Oppo A74 e Oppo A54.

Quanto elencato nell’articolo rappresenta solamente un piccolo estratto di ciò che effettivamente vi attende da Expert, per conoscere da vicino la campagna promozionale, collegatevi al sito ufficiale dell’azienda.