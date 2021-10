Il volantino Esselunga più atteso delle ultime settimane, propone al consumatore finale la possibilità di accedere ad un ottimo prodotto di tecnologia generale, ad un prezzo effettivamente sempre più basso ed economico, garantendo un maggiore risparmio.

Spendere poco con Esselunga è diventato con il tempo sempre più semplice, grazie ad una serie di campagne promozionali create ad hoc dall’azienda. La corrente risulta essere, come al solito del resto, attiva solamente presso i negozi fisici sul territorio nazionale, senza però imporre limitazioni particolari nei quantitativi di scorte effettivamente disponibili.

Esselunga: le occasioni sono inaspettate

L’intera campagna promozionale di Esselunga ruota attorno ad un prodotto in particolare, stiamo parlando dell’ottimo Xiaomi Mi Band 6, una smartband che dell’incredibile rapporto qualità/prezzo ha fatto il proprio marchio di fabbrica.

In vendita finalmente a soli 34,90 euro, rappresenta un punto cardine per gli utenti che non vogliono spendere troppo, ed allo stesso tempo vogliono godere di discrete prestazioni. E’ infatti importante ricordare che il prodotto presenta un display AMOLED, completamente touchscreen, da 1,56 pollici, ben 30 modalità differenti di allenamento, una batteria dall’autonomia quasi infinita, infatti raggiunge 14 giorni di utilizzo continuativo, con monitoraggio del sonno, del battito cardiaco, misurazione dei passi, della distanza percorsa e delle calorie bruciate. Tutto questo senza assolutamente dimenticarsi dell’impermeabilità garantita fino a 5 ATM.

Il prodotto viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, le scorte almeno tecnicamente non dovrebbero essere limitate, per questo motivo potrete recarvi anche verso la scadenza del volantino, trovando sempre disponibilità.