Sia nella capitale siriana Damasco che in parti del Paese che si sono ribellate al suo dominio durante un decennio di guerra, le persone stanno affrontando lo stesso nemico: il COVID-19.

I letti di terapia intensiva si sono riempiti questo mese negli ospedali di tutta la nazione, ormai fratturata a causa di un’ondata di COVID-19. Cresce quindi anche la pressione accumulata sui sistemi sanitari distrutti dal conflitto e in mezzo a lente campagne di vaccinazione.

“Ci sono molti casi che necessitano di cure intensive e sfortunatamente spesso dobbiamo aspettare che un paziente venga spostato dal reparto o che muoia in modo che un altro possa sostituirlo“, ha detto Absi Mohamad Fouad, un medico in un ospedale di Idlib in il nord-ovest in mano ai ribelli.

Circa 4 milioni di persone vivono nel nord-ovest, di cui 1,7 milioni nei campi per gli sradicati dal conflitto.

“Gli ospedali non possono più assorbire questo attacco“, ha aggiunto Fouad, affermando che i giovani sono stati colpiti più duramente da questa ondata. Tutti i 70 letti erano in uso nel suo ospedale e c’era una carenza di ossigeno, ha detto.

Più di 1.000 casi al giorno vengono registrati nel nord-ovest, spesso fino a 1.500, ha affermato Mark Cutts, vice coordinatore umanitario regionale delle Nazioni Unite per la crisi siriana.

L’appello dei medici

“Siamo estremamente preoccupati. Questo è il picco più grande che abbiamo visto dall’inizio della pandemia nel nord-ovest della Siria. È simile in altre parti della Siria“.

“È una situazione disastrosa. Gli ospedali sono completamente sopraffatti. Le persone muoiono a causa della mancanza di ossigeno“, ha detto. Meno del 2% delle persone nel nord-ovest è stato vaccinato.

Le campagne di vaccinazione hanno fatto progressi più lenti in Siria, dove la popolazione complessiva è di circa 18 milioni.

Nel nord-ovest, circa 117.000 persone hanno ricevuto almeno una dose, secondo le autorità sanitarie locali. La campagna del governo ha vaccinato circa 450.000 persone.

In un ospedale di Damasco questa settimana, i medici in abiti monouso e maschere per il viso si sono presi cura dei pazienti collegati all’ossigeno.

La situazione era così grave a un certo punto che i pazienti sono stati inviati a Homs per il trattamento, ha affermato Tawfik Hasaba, capo del servizio di ambulanza siriano. “Oggi uno dei pazienti infetti che aveva bisogno di cure è stato trasportato ad Hama“. Homs dista circa 140 km da Damasco e Hama 180 km.

Il più grande conteggio giornaliero di infezioni in questa ondata secondo il governo siriano è stato di 442.

Le cifre ufficiali dicono che ci sono state più di 31.000 infezioni e oltre 2.100 decessi correlati al coronavirus segnalati in Siria dall’inizio della pandemia lo scorso anno.