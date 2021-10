Da un po’ di tempo ci sono voci che suggeriscono che Google potrebbe lavorare su un proprio smartphone pieghevole e che il telefono potrebbe fare il suo debutto insieme ai device Pixel 6 il mese prossimo. Tuttavia, trattandosi di voci, è difficile dire quanto sono precisi.

Un hands-on di Android 12.1 da parte dei ragazzi di XDA Developers ha rivelato che Google sembra essere piuttosto desideroso di supportare i device pieghevoli nonostante non ne abbiano uno. Certo, potresti obiettare che ci sono altri pieghevoli là fuori, ma Google sta davvero facendo tutto questo sforzo per supportare solo un paio di telefoni?

Android 12.1: Google sta lavorando ad un nuovo pieghevole ?

Avrebbe senso che Google stia cercando di introdurre un migliore supporto e API per i dispositivi pieghevoli se avesse qualcosa di proprio di cui potrebbe trarre vantaggio. Le modifiche in Android 12.1 includono una nuova barra delle applicazioni, un nuovo schermo diviso, una nuova interfaccia utente delle app recenti, un pannello delle notifiche a doppio riquadro e altro ancora.

Queste sono modifiche che potrebbero avvantaggiare un dispositivo con un display più grande, come un tablet. Come osserva XDA, Google non menziona alcuna modifica del tablet nel suo blog o nella documentazione degli sviluppatori, quindi ha senso che altri gadget di visualizzazione di grandi dimensioni siano pieghevoli.

Detto questo, si tratta solo di speculazioni. Google potrebbe effettivamente introdurre questi cambiamenti per aiutare altre aziende come Samsung e Motorola, quindi forse la società non sta davvero lavorando ad un suo smartphone pieghevole, per il momento, ma speriamo di saperne di più nei prossimi mesi.