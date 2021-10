Il nuovo robot Astro di Amazon, un dispositivo abilitato ad Amazon Alexa con uno schermo a forma di “faccia”, secondo un esperto del settore è presumibilmente “terribile e quasi sicuramente si getterà giù da una rampa di scale”.

Astro include tutte le funzionalità tradizionali di un dispositivo Echo. Ad esempio: riproduzione di programmi TV, visualizzazione di informazioni e possibilità di fare videochiamate. Oltre ad includere queste funzioni, è progettato per “seguire gli utenti”. Può aggirare animali domestici e altri ostacoli utilizzando le rispettive fotocamere frontali e l’apprendimento automatico. “L’obiettivo è renderlo un ‘robot intelligente‘ e consentire alcune interazioni semplici ma efficaci con le persone”.

Amazon Astro segue gli utenti mappando la casa, creando una mappa termica dei punti in cui è probabile che venga bloccato o colpito da esseri umani, corridoi, porte e cucine. Tuttavia, uno sviluppatore che ha parlato con Motherboard ritiene che il robot sia ingombrante e “il rilevamento degli ostacoli sia inaffidabile nella migliore delle ipotesi, rendendo esilarante la sicurezza interna”. “Il dispositivo sembra fragile nonostante il costo elevato” prosegue.

Astro: il nuovo robot di Amazon sembra un pericolo per la privacy e la propria incolumità

“Lo stanno presentando come un dispositivo ricco di accessibilità, ma con i tralicci che si rompono e la possibilità che si possa improvvisamente gettare da rampa di scale, è, nella migliore delle ipotesi, assurdità e marketing. Nella peggiore, invece, è potenzialmente pericoloso per chiunque ne faccia effettivamente affidamento”.

Un altro sviluppatore, preoccupato per la privacy, avrebbe affermato che Amazon Astro “non è pronto per il rilascio”. Il robot è “un incubo per la privacy“. Astro è progettato per integrarsi con i prodotti Ring dell’azienda, criticati in numerose occasioni per problemi di privacy. Astro costa circa 999 dollari e chiede agli utenti di registrare il proprio volto e la propria voce quando viene acquistato per la prima volta.

Il robot del noto e-commerce è anche in grado di rilevare e registrare il volto di persone sconosciute, in caso di irruzioni in casa. Amazon dichiara di esser stato “premuroso nella progettazione, nei test e nell’aumento degli approcci” al dispositivo. Astro ha superato test rigorosi sia sulla qualità che sulla sicurezza, comprese decine di migliaia di ore di test con i partecipanti alla versione beta. Compresi anche dei test approfonditi sul sistema di sicurezza avanzato, progettato per evitare oggetti, rilevare scale e fermare il dispositivo dove e quando necessario. Dunque, per quanto possa presentare dei difetti, nel tempo Astro potrebbe diventare un valido alleato.