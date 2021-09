Xiaomi incentiva la crescita controllata del suo ecosistema Smart includendo il degno rivale di uno degli ultimi prodotti made by Facebook, ovvero gli occhiali smart. La versione proposta dalla società cinese ha un che di innovativo ed arriva con l’annuncio ufficiale del progetto che arriverà al mercato finale in momento ancora da definire. Scopriamo subito che cosa bolle in pentola.

Xiaomi Smart Glasses: ecco i nuovi occhiali intelligenti del colosso cinese

Un microLed Display con diagonale da 0.13 pollici popola l’asticella destra dei nuovi occhiali intelligenti. Si occupa di emettere un segnale luminoso da oltre 2 milioni di nit attraverso una tecnologia ottica in guida d’onda che raggiunge la lente destra proiettando l’informazione visiva all’occhio dell’utilizzatore. La sensazione è quella di avere di fronte un grande display.

La scelta di adottare questo sistema è dovuta alle caratteristiche stesse dei pannelli, in cui ogni singolo puntino è illuminato indipendentemente consentendo di avere colori fedeli e neri profondi. La densità di pixel è elevata e di certo maggiore rispetto agli OLED in termini di durata. La dimensione del chip è di appena 2,4 x 2,02 mm. Per analogia dimensionale si pensi ad un chicco di riso.

Anche il valore di luminosità massima è dettato dalla necessità di riflettere la maggior quantità di luce possibile prima di arrivare all’occhio dell’utente. Tutto ciò anche in presenza di luce diretta del sole. Una tecnologia Xiaomi per la quale si ottiene una rifrazione a 180 gradi della luce verso l’occhio grazie ad un reticolo inciso internamente alla lente. Nessun sistema a specchio per la deviazione del flusso luminoso. Unico neo è che le immagini sono di tipo monocromatico.

Gli occhiali Xiaomi pesano appena 51 grammi ed al loro interno includono:

processore ARM quad-core

batteria

touch pad

moduli WiFi e Bluetooth

fotocamera da 5MP

microfono e altoparlante

sistema operativo Android

Si possono usare per: