WindTre modifica ancora i suoi piani commerciali ed ha una serie di novità per gli utenti che hanno attualmente un piano attivo per la telefonia mobile. Nel dettaglio, le rimodulazioni che hanno colpito nelle precedenti settimane i clienti di WindTre riguardano gli ex abbonati affiliati al vecchio operatore 3 Italia.

WindTre, nuove regole per le tariffe ricaricabili

A differenza delle precedenti occasioni, WindTre non applica un aumento diretto sui costi delle ricaricabili, ma bensì una duplice rimodulazione che, in linea con TIM e Vodafone, che coinvolge sia i prezzi che le soglie di consumo.

WindTre ha deciso di investire sulla continuità per i consumi. Gli abbonati che arrivano a scadenza della ricaricabile, in caso di assenza di credito per procedere con il rinnovo automatico, riceveranno soglie senza limiti per chiamate, SMS e internet. Il costo previsto per un giorno di consumi no limits è di 0,99 euro.

I clienti di WindTre potranno inoltre beneficiare di un secondo giorno di consumi senza limiti, per un costo sempre confermato di 0,99 euro. Solo e soltanto a partire dal terzo giorno l’operatore darà il via al blocco del traffico in uscita. Il credito a debito degli utenti sarà recuperato in automatico da WindTre alla prima ricarica utile.

La seconda novità del gestore arancione riguarda invece le soglie utili per la connessione internet. In questo caso gli abbonati riceveranno un Giga extra alla scadenza prematura delle soglie di consumo per la rete internet. Il prezzo previsto dal provider resta sempre una tantum con un valore pari a 0,99 euro.