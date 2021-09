Vodafone ha lanciato una nuova promozione che permette di acquistare alcuni smartphone 5G a rate con prezzi che partono da 1,99 euro al mese. L’iniziativa è denominata Back to School ed è valida a partire dallo scorso 28 Settembre 2021.

Tra gli smartphone proposti dall’operatore con questa nuova promo, disponibile nei negozi Vodafone aderenti, sono presenti ad esempio i seguenti device: TCL 20 R 5G, Realme 8 5G, OPPO A54 5G, OPPO FindX3 5G, Samsung Galaxy A32 5G e tanti altri. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone propone smartphone a 1.99 euro al mese

Partiamo subito con Samsung Galaxy A32 5G, con contributo iniziale di 9,99 euro e le seguenti rate mensili: 4,99 euro al mese con Infinito Black Edition, 5,99 euro al mese con Infinito, 6,99 euro al mese con Red Max, 4,99 euro al mese con Family Plan, 7,99 euro al mese con Red Pro, Shake it Fun, Facile e Junior, 4,99 euro al mese con C’all, Special e altre offerte ricaricabili. Sempre del colosso sud coreano troviamo Samsung Galaxy S21 5G 256GB con contributo iniziale di 0 euro con Infinito e Infinito Black Edition (49,99 euro con le altre offerte) e le seguenti rate mensili: 21 euro al mese con Infinito Black Edition, 23 euro al mese con Infinito, 21,99 euro al mese con Red Max, 20,99 euro al mese con Family Plan, 23,99 euro al mese con Red Pro, Shake it Fun, Facile e Junior, 24,99 euro al mese con C’all, Special e altre offerte ricaricabili.

Si prosegue poi con i prezzi a rate applicati ai cellulari Xiaomi, come Xiaomi 11T 5G con contributo iniziale di 0 euro con Infinito Black Edition (49,99 euro con le altre offerte) e le seguenti rate mensili: 12 euro al mese con Infinito Black Edition, 11,99 euro al mese con Infinito, 12,99 euro al mese con Red Max, 13,99 euro al mese con Red Pro, Shake it Fun, Facile, Junior, Family+, Family Plan, 14,99 euro al mese con C’all, Special e altre offerte ricaricabili e Xiaomi 11T Pro 5G con contributo iniziale di 0 euro con Infinito Black Edition (49,99 euro con le altre offerte) e le seguenti rate mensili: 15 euro al mese con Infinito Black Edition, 15,99 euro al mese con Infinito, 16,99 euro al mese con Red Max, 17,99 euro al mese con Red Pro, Shake it Fun, Facile, Junior, Family+, Family Plan, 18,99 euro al mese con C’all, Special e altre offerte ricaricabili.

Per quanto riguarda gli smartphone del brand Oppo troviamo Oppo A54 5G con contributo iniziale di 9,99 euro e le seguenti rate mensili: 2,99 euro al mese con Infinito Black Edition, 3,99 euro al mese con Infinito, 4,99 euro al mese con Red Max, 2,99 euro al mese con Shake it Fun e Easy, 2,99 euro al mese con Family Plan, 5,99 euro al mese con Red Pro, Shake it Fun, Facile e Junior, 6,99 euro al mese con C’all, Special e altre offerte ricaricabili e Oppo Find X3 Lite 5G con contributo iniziale di 0 euro con Infinito e Infinito Black Edition (9,99 euro con le altre offerte) e le seguenti rate mensili: 6 euro al mese con Infinito Black Edition, 8 euro al mese con Infinito, 8,99 euro al mese con Red Max, 10,99 euro al mese con Red Pro, Shake it Fun, Facile, Junior, Family+, Family Plan, 11,99 euro al mese con C’all, Special e altre offerte ricaricabili. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprirli tutti.