Il Black Friday di Trony è già arrivato, ma attenzione, avete tempo solamente oggi per approfittarne, per riuscire a risparmiare il più possibile sugli acquisti che effettuerete direttamente in negozio, non sul sito ufficiale dell’azienda.

Per una volta, la disponibilità della campagna è estesa a tutto il territorio nazionale, senza limitazioni o vincoli di alcun tipo. Coloro che spenderanno più di 199 euro avranno diritto a richiedere la rateizzazione senza interessi, in modo da poter pagare in 20 mesi, a partire da Gennaio 2022, tramite il proprio conto corrente bancario.

Trony: queste sono le offerte da non perdere

Gli smartphone assumono un ruolo centrale nel volantino lanciato in questo periodo da Trony, i prezzi sono decisamente più bassi del normale, e permettono ai consumatori di godere di un ottimo livello di risparmio. Fino al 30 settembre, infatti, sono disponibili Galaxy A32 al prezzo di 239 euro, Oppo Find X3 Neo a 599 euro, Oppo Find X3 Lite a 349 euro, Samsung Galaxy S20 FE a 399 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 319 euro, Vivo Y72 a 279 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 279 euro, Oppo A74 a 239 euro, Samsung Galaxy A22 a 189 euro, TCL 20L a 159 euro, Xiaomi Redmi 9C a 149 euro, Motorola E7 Plus a 129 euro o anche Motorola E7i Power a 99 euro.

La maggior parte degli sconti è legata a modelli relativamente economici, nel caso in cui comunque vogliate conoscere anche tutte le altre offerte del volantino Trony, ricordatevi di aprire le pagine che trovate a questo link.