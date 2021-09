tim-come-approfittare-della-promo-porta-un-amico

La guerra tra operatori telefonici è sempre più spietata perché ogni provider inventa qualsiasi strategia per portarsi a casa più clienti possibili. Una lotta all’ultimo sangue che spesso nemmeno conviene combattere. Tuttavia assume formule vantaggiose per gli utenti. Oggi vi parleremo della fantastica iniziativa di TIM che permette ai già clienti di guadagnare 180 euro. Scopriamo insieme come approfittare della promo Porta un Amico.

TIM: come accedere alla promo Porta un Amico

Porta un Amico in TIM è la promozione che attualmente l’operatore telefonico nazionale sta utilizzando per premiare i già clienti impegnati nel reclutamento di amici, parenti o conoscenti.

TIM per ognuno di loro che passerà all’operatore promette 5 euro al mese per 12 mesi scontanti direttamente in fattura fino a un massimo di 3 utenze attivate. Tradotto in soldoni vuol dire che un cliente potrà risparmiare fino a 180 euro sul canone di rete fissa casa in un anno.

Come poter accedere alla promo Porta un Amico in TIM? Scopriamolo insieme, ma attenzione, occorre essere già clienti dell’operatore telefonico e avere attiva un’offerta di rete fissa.

Per prima cosa il già cliente TIM dovrà accedere all’area MyTIM e, selezionando “Porta un Amico” generare un codice promozionale. Questo dovrà essere comunicato al nuovo cliente prima che attivi un’offerta con l’operatore.

Infatti, in fase di sottoscrizione dovrà inserire il codice speciale fornitogli dall’amico nell’apposita sezione dedicata, se online, o all’addetto vendite, se in negozio. Una volta approvato il codice, TIM procederà in maniera automatica a scontare in fattura i primi 5 euro e così fino allo scadere dei 12 mesi. Il massimo bonus raggiungibile è di 15 euro pari a 3 utenze attivate.

Le offerte da attivare compatibili alla promo Porta un Amico

Vediamo ora qual è l’offerta ad oggi compatibile da attivare per poter beneficiare della promo Porta un Amico. Si tratta dell’offerta TIM Super che a 29,90 euro al mese con un vincolo di 24 o 48 mesi include:

telefonate illimitate verso i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso i numeri di rete fissa e mobile nazionale; internet illimitato con velocità in download fino a 1 Gbps ;

con velocità in download fino a ; Giga illimitati su tutte le SIM mobile di TIM associate all’offerta di rete fissa.

Vi ricordiamo inoltre che, opzionale, all’offerta TIM Super si può collegare il pacchetto TIMVISION che offre tutta la Serie A di calcio con il servizio DAZN oltre a Infinity+ e Discovery+. Costo opzionale da aggiungere di 29,90 euro al mese.