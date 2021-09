La nuova Criptovaluta SHIB (Shiba Inu) è nata come un meme dell’ormai affermato Dogecoin. In molti hanno però visto un potenziale, decidendo di investire qualcosa su questa moneta virtuale. Ma quali sono le previsioni per i prossimi anni? Vediamole insieme.

Shiba Inu: ecco le previsioni per i prossimi anni

Nel 2021 le previsioni sono in salita ma senza estreme crescite. Di fatto la previsione è che verso dicembre il suo prezzo potrebbe salire a 0.000013 dollari.

Per il 2022 l’andamento dovrebbe restare in crescita, preparandosi ad un’impennata radicale negli anni a seguire. Il prezzo potrebbe arrivare a 0.000020 dollari.

Il 2023 potrebbe invece essere un anno in negativo. Dopo un lungo periodo di crescita infatti la previsione è che il prezzo potrebbe scendere a 0.0000185 dollari. Una perdita relativamente bassa, che però potrebbe essere l’inizio della risalita.

Nel 2024, anche grazie agli sviluppi che sicuramente subirà questo progetto, il costo dovrebbe risalire. L’aumento porterebbe il prezzo a toccare i 0.000025 dollari.

Verso l’inizio del 2025 lo Shiba Inu dovrebbe raggiungere la quotazione di 0.000033 dollari. L’utilizzo di massa della criptovaluta potrebbe però portare il prezzo a 0.000040 dollari verso la fine dello stesso anno.