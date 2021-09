C’è stato molto mistero attorno al lancio del Samsung Galaxy S21 FE a causa della continua carenza di semiconduttori che avrebbe compromesso la produzione. Il lancio del dispositivo, previsto ad agosto insieme ai nuovi smartphone pieghevoli Galaxy, non c’è stato.

Si vociferava che il lancio avrebbe avuto luogo a settembre, adesso si parla di ottobre. Un lancio rimandato di continuo. Sembra che Samsung non abbia nessuna intenzione di lanciare la Fan Edition del Galaxy S21. Come notato da SamMobile, l’azienda ha rimosso tutti i riferimenti al numero di modello SM-G990B del Samsung Galaxy S21 FE dalle sue pagine di supporto. Samsung tende a rendere disponibili queste pagine di supporto prima dell’imminente lancio di un dispositivo. Quindi, è insolito che l’azienda li ritiri proprio ora.

Samsung Galaxy S21 FE: nessun lancio in programma, probabilmente non arriverà mai sul mercato

Pare che la società abbia anche annullato l’evento di lancio di metà ottobre del Samsung Galaxy S21 FE. L’azienda, come tante altre, è stata duramente colpita dalla carenza di semiconduttori, soprattutto per la produzione dei modelli premium. Con il Galaxy Z Flip 3 che vende meglio del previsto, l’azienda potrebbe aver deciso di non preoccuparsi del Galaxy S21 FE. Dopotutto, si diceva che il Galaxy S21 FE utilizzasse lo stesso chip Snapdragon 888 che alimenta lo Z Flip 3.

Samsung non ha lanciato nemmeno il Galaxy Note 21 quest’anno, probabilmente in parte a causa della carenza di chip. Quindi che la società abbia eliminato il Galaxy S21 FE per lo stesso motivo è certamente plausibile. Probabilmente non ci sarà alcun annuncio ufficiale da parte di Samsung in merito a questo, quindi solo il tempo ci dirà se avremo effettivamente un nuovo Galaxy Fan Edition o meno.